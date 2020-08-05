Düğünde çocuklara tabanca verdiler!

05 Ağustos 2020 16:20
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir düğünde, düğün magandaları küçük çocukların eline tabanca verip ateş açtırdı. Sosyal mesafe kuralına da uyulmayan düğündeki o anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Düğünde, sırayla tabancalarla havaya ateş kişiler, küçük çocukların da eline tabanca verdi.
Çocukların havaya ateş açtığı o anlar davetlilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Bunun yanı sıra düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalan müzik eşliğinde halay çekildi, davetliler hem sosyal mesafe kuralına hem de maske takma kuralına uymadan yan yana oturdu.
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