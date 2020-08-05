Düğünde çocuklara tabanca verdiler!

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir düğünde, düğün magandaları küçük çocukların eline tabanca verip ateş açtırdı. Sosyal mesafe kuralına da uyulmayan düğündeki o anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Düğünde, sırayla tabancalarla havaya ateş kişiler, küçük çocukların da eline tabanca verdi.

Çocukların havaya ateş açtığı o anlar davetlilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.