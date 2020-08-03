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Domates yüklü kamyonet böyle devrildi!

03 Ağustos 2020 13:07

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan domates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden domates yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Devrilen kamyonetten şoför yara almadan çıktı. Kasadaki tonlarca yüklü domates ise yola saçıldı.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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