Devlet hastanesinde acil servis hekimine bıçaklı saldırı; saldırgan tutuklandı

Sağlıkta şiddet yasasına rağmen sağlık çalışanları şiddet görmeye devam ediyor.

Samsun-Bafra Devlet Hastanesi'nde H.K. isimli bir kişi koridorda yürüyen acil servis hekimi Celal Ayyıldız’a bıçakla saldırdı. Güvenlik görevlileri H.K.’ye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanı olaydan zarar görmeden kurtuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırganın tutuklandığını duyurdu.



Bafra Devlet Hastanesi'nin resimi twitter hesabından yapılan basın açıklamasına göre h





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada

''Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz.’’ dedi.



