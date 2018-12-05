Depremde kızlarını böyle kurtardı

Alaska'da geçtiğimiz günlerde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında kayıtta olan kameralardan birinde ise bir babanın zorlu anları kaydedildi. Videoyla beraber paylaşılan notta şu ifadeler yer alıyordu: “O gün yaklaşık saat sabah 8:29'da 6 yaşında olan en yaşlı çocuğumu okula hazırlıyordum ve kendime kahve yapmıştım. Depremin erken belirtilerini hissettim ve üç çocuğumu kontrol etmeye başladım. 4 yaşındaki ortanca çocuğumun üst katta olmadığını fark ettim ve deprem güçlenmeye başlayınca onu almaya gittim. Karıma seslendim ve deprem tam gücünü hissettirmeye başlayınca yanımda olan iki çocuğumu tutmaya başladım. Bir yaşındaki çocuğum mama sandalyesindeydi, onun güvende olduğunu duyunca diğer çocuğumu almak için alt kata indim. Tam ona doğru yönelmiştim ki eşim yatak odasından fırladı ve ikimiz 4 yaşındaki kızımızın evden çıkmak için kapıya doğru koştuğunu gördük. Eşim onu aldı ve ben de diğer iki çocuğumuzu aldım. Ardından odanın ortasında deprem durana kadar bekledik. Duvardaki resimler, mumlar, bulaşıklar; hepsi yere düştü ama kimse yaralanmadı ve onun dışında büyük bir hasar görmedi. Bütün bu olanlar evdeki güvenlik kameramıza yakalandı. Olay çocuklarımızı çok etkiledi ve odalarında yalnız olmak istemiyorlar. Ne zaman bir ses çıksa deprem mi oluyor diye soruyorlar”