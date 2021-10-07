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Denizin üzerinde kum bulutu oluştu

aklaşık 20 dakika süren kum fırtınasında can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi

07 Ekim 2021 11:10

Brezilya’da kum fırtınaları devam ediyor. Sao Paulo eyaletini son 3 haftada 3 kez kum fırtınası vurdu.

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde kum fırtınaları devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 16.00 sularında Catanduva şehrinde etkili olan kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı. Yaklaşık 20 dakika süren kum fırtınasında can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Bölge sakinleri turuncu renkli devasa toz bulutunun geçişini hayretle izlerken, bazı vatandaşlar olayın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Sao Paulo eyaletini 26 Eylül’de ve 1 Ekim’de de kum fırtınası vurmuştu. Uzmanlar yaşanan bu kum fırtınalarının nedeninin ise bölgede uzun süredir etkili olan kuraklık sonrası çıkan şiddetli rüzgarlar olduğunu ifade etti.

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