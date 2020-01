HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, proje okullara ilişkin yaptığı açıklamada “Rektörlük seçimini kaldırdı. Genel seçim yöntemine de müdahale edecektir. Seçim deyince adamın aklına sadece kendisinin seçilebileceği bir mekanizma geliyor. Eğitim sistemine bakın. On binlerce öğretmen açığa alındı. İşte proje okullar meselesi. Kendi kafasına göre müdürler atadılar, geri kalan öğretmenleri ülkenin her tarafına dağıttılar. Her yerde imam hatip okulları açacağız diyorlar” dedi.