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Dakar Rallisi’nde şampiyon Stephane Peterhansel

15 Ocak 2021 16:08

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi’nde şampiyonlar belli oldu. Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen yarışın otomobil kategorisinde rekortmen Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel mutlu sona ulaştı. Fransız pilot bu sonuçla kariyerinin 14. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişti.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nin 43. şampiyonları belli oldu. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat ettiği Dakar Rallisi’nde otomobil kategorisine Red Bull sporcuları imza attı. 12 etaplık zorlu yarışta Stephane Peterhansel, kariyerinin 14. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişti. Aynı kategoride ikincilik bir diğer Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, üçüncülük Carlos Sainz’ın oldu.

Daha önce Dakar Rallisi’nde 6 kez motosiklet kategorisinde, 7 kez de otomobil kategorisinde şampiyon olan Peterhansel, 3 yıl aradan sonra yeniden birinciliğe ulaştı.

Kamyonda yenilmez şampiyon: Kamaz

Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master’ın yenilmezliği devam etti. Son 4 yılda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Kamaz, bir kez daha mutlu sona ulaştı. Kariyerinde iki Dakar Rallisi ikinciliği olan Red Bull sporcusu Dmitry Sotnikov ise Kamaz Master’ı şampiyonluğa taşıyan pilot oldu. Bu sonuçla Sotnikov, ilk kez mutlu sona ulaşmış oldu.

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