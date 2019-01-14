Cedi Osman şov yaptı, Cavs Lakers'ı yıktı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Los Angeles Lakers deplasmanında adeta tutulamadı. Cedi, parkede kaldığı 42 dakikada 20 sayı, 8 ribaund ve 1 de asistle oynadı. NBA'da Cleveland Cavaliers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 101-95'lik skorla geçerken, mücadeleye ise milli basketbolcu Cedi Osman damga vurdu. 42 dakika ile parkede en çok süre alan oyuncu olan Cedi, performansıyla da adeta göz doldurdu. Zorlu mücadelede bulduğu 20 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olan Cedi, 8 ribaund, 1 asist, 2 de top çalma ile oynadı. Mücadelede 6 kez üçlük çizgisine gelen Cedi, bu atışların 2'sinde başarılı oldu.