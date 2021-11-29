İstanbul'da lodos | Saat kulesi, TIR'lar devrildi; çatılar uçtu

İstanbul'da sabah başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran lodosun etkisiyle Çatalca'da bir saat kulesi devrildi.

Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yine Çatalca'da otomobiliyle seyreden bir sürücü, yolda TIR'ların devrilme anını kaydetti. Görüntülerde devrilmiş halde iki TIR görüldü.

Beylikdüzü'nde de fırtınanın lodosun etkisiyle bir binadan kopan parçalar kameraya yansıdı.

Bir okul servisi şoförü ise lodos nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü'nden geçmekte zorlanan kuryeye böyle yardım etti. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA