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“Çarkıfelek bu kadar dönmemiştir Nihat Doğan!”

26 Şubat 2017 19:51

Flash Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Mustafa Yenigün, Nihat Doğan’a"Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'i bu kadar döndürmüş müdür acaba? Yorumculuğu bırakıp türkü söylemeye geri dön diyeceğim de; ona da içim elvermiyor" diyerek tepki gösterdi. ‘FETÖ'den tutuklu gardiyanların mahkemeye takım elbise ile gelmesi üzerine görevli gardiyanlar hakkında 'alçaklar' dediği için kendine sert tepki gösteren Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek'e "Sen kimsin. Müsteşar da neymiş. Kim tanır seni" diyen Nihat Doğan, sözlerinden birkaç saat sonra mektupla defalarca özür dilemişti.

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