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Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü

Çevredekiler suya atlayarak kurtarırken, yaşananlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

20 Ekim 2021 20:40

Şanlıurfa’da bir vatandaş, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan şahsı, çevredekiler suya atlayarak kurtarırken, yaşananlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Şanlıurfa’nın dini, tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl’de yaşandı. Cep telefonuyla sosyal medya üzerinde yayın yapan bir vatandaş, geri geri gittiği sırada Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınmaya başlayan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan vatandaş, olayın şokuyla uzun süre kendine gelemedi.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

şanlıurfabalıklıgöl

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