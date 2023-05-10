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Candan Yıldız'la Soru Cevap

Elmas Arus: Romanlar Anneler Günü'ne denk gelen seçim gününde hem çiçek satacak hem oy kullanacak

Demirtaş'ın danışmanı Yeşil Sol'dan aday: CHP'li seçmen bu kez vefa oyu verebilir

DEVA Partili Yeneroğlu: Erdoğan ve Soylu, terör örgütü propagandası yapıyor!

Sırrı Süreyya Önder: Yeşil Sol'a stratejik destek gelmez ve seçim ikinci tura kalırsa Kürt seçmen isteksizleşebilir

Deprem bölgesinde seçim havası; kim kazanıyor kim kaybediyor?

DEVA'lı Mehmet Emin Ekmen: Nebati'nin adaylığı konusunda şanslıyız, doğası gereği stres ve gerilim üreten birisi değil

Otomotiv endüstrisi duayeni İskender Aruoba: TOGG muhtemelen mutlu sonla bitmeyecek

Umur Talu: TİP'e verilen her oy boşa değil, hoşa gidecek

Hasan Cemal "Yetmez ama evet" eleştirilerine yanıt verdi

Oyuncu Kerem Fırtına: TBMM'ye hazırım; 4 yıldır Muaythai eğitimi alıyorum

Ekonomik krize ve depremin sonuçlarına rağmen AKP neden hâlâ güçlü?

Muharrem İnce'nin oy potansiyeli balon mu gerçek mi?

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