Çanakkale ve Amanoslar'da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Çanakkale'nin ise Yenice ilçesinde Pazarköy ile Payidaroba mevkii arasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale ediyor.

Hatay'ın Serinyol Mahallesi´nde Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü´ne yakın bölgedeki ormanlık alanda, 4-5 ayrı noktada, henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangına 4 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz, 2 dozer ve 10 su tankı ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Her iki orman yangınına yönelik müdahaleler devam ederken, yangının yerleşim yerlerine yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığı bildirildi.