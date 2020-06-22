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Bursa'da yaşanan sel felaketinin yarattığı yıkım havadan görüntülendi

22 Haziran 2020 08:33

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin yarattığı tahribat havadan görüntülendi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce döküm ekili alan da sular altında kaldı.

Köyün üst kısmındaki bir evde kalan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba sel sularından dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Kayacık köyünde ise sel nedeniyle 5 kişilik aileden 4 kişi kayboldu, köyde 5 yaşındaki kız çoğunun cesedine ulaşıldı.

Sele kapılarak kaybolan 5 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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