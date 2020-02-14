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Öğrenci velisi öğretmeni dövdü; öğretmenler saldırıyı protesto etti

14 Şubat 2020 17:25

Bursa'da bir veli, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü. Öğretmenin darp edildiğini öğrenen diğer öğretmenler okul önünde basın açıklaması yaparken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nilüfer ilçesindeki Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, A.Y. isimli veli çocuğuna tokat atıldığı iddiasıyla okula gitti. Ders yapılan sınıfa girerek öğretmen Hamit Ergün'ü sınıftan çıkartan A.Y., okul koridorunda bir süre konuştuktan sonra Hamit Ergün'ü tekme tokat darp etti. Başka bir öğretmenin araya girmesiyle kavga son bulurken, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis A.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Okul koridorunda öğretmenin darp edilmesinin ardından bazı sendikalar ve okulda bulunan öğretmenler, okul önünde basın açıklaması yaparak, öğretmene şiddeti kınadı.

 

 

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