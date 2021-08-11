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Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı

11 Ağustos 2021 13:58

Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler söndürme çalışmasına başladı.
Bucak Çobanpınarı - Pamucak köyleri arası Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesi, Karamanlı ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etmek üzere yola çıktı. Elsazı, Beşkonak, Dutalan, Kargı, Karacaören, Çamlık köylerindeki vatandaşlar da yangını söndürmek için yangın bölgesine gitti. Yangının büyümemesi için yangın helikopteri yanan bölgede havadan çalışma başlattı.

BurdurBucakorman yangını

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