AKP milletvekili Mücahit Arınç, babası Bülent Arınç'ın 'Demirtaş ve Kavala'nın tahliye edilmesi' çıkışını değerlendirdi: AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nı bağlamıyor

AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, babası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, Bülent Arınç'ın tutuklu bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Mücahit Arınç bu sözler için "AK Parti ve Cumhurbaşkanı’nı bağlamıyor" dedi.

TV 100'de Ahu Özyurt'un konuğu olan Hadi Özışık, programda Mücahit Arınç'ın sorularına verdiği yanıtları okudu.

Arınç’ın, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili görüşleriyle ilgili Bülent Arınç'ın oğlu ve AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç şöyle dedi:

"Kavala konusunu başından beri böyle düşünüyordu. Hep söylediği buydu. Daha önce de böyle konuşmuştu. Demirtaş konusunda ise; Demirtaş üzerinden Kürtlerin uca giden taraflarını kendi şahsi görüşü olarak toparlamaya çalışıyor. Görüşlerini gündeme göre açıklıyor. Açıklamaları, AK Parti ya da Cumhurbaşkanı’nı bağlayan bir konuşma değil."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dört yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 3,5 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın da tutukluluğunu eleştirirken, "Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tutuklu kalmaması lazım. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir' dedi. Arınç, "ey hakim ve savcılar'" hitabıyla seslendiği yargı mensuplarını eleştirirken, tamamına yakınını okuduğunu vurguladığı iddianameler için "Çocuk bile yazmaz bunları. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız" görüşünü dile getirdi. Arınç, yargılama esnasında suçlamanın vasfının değiştiği Enis Berberoğlu'nun durumuna da işaret ettiği değerlendirmesinde, tutuklu yargılamaları eleştirirken "bu saydığımız isimlerin en azından tedbir olarak tahliye edilmesi lazım. Mahkeme sonra ne karar verecekse versin, çünkü o mahkemenin vereceği kararın daha sonra bir denetim mekanizması var" demişti.

TIKLAYINIZ - Bülent Arınç da yargıya isyan etti: Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!