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Boston Dynamics robotlarından yeni yıl dansı

Boston Dynamics'in en gelişmiş robotları Atlas, Spotmini ve Handle, yeni yılı kutlamak için dans performansı sergiledi

30 Aralık 2020 19:23

ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'in robotları, yeni yılı dans performansıyla kutladı.

Boston Dynamics'in en gelişmiş robotları Atlas, Spotmini ve Handle, yeni yılı kutlamak için dans performansı sergiledi.

Şirket videolu mesajında, "Daha mutlu olmasını umduğumuz bir yılın başlangıcını kutlamak için tüm ekibimiz bir araya geldi. Boston Dynamics'ten herkese mutlu yıllar" ifadesine yer verildi.

Ticari amaçlı robot tasarlayan Boston Dynamics, aynı zamanda ABD ordusu için robotlar üretiyor.

SpotMini, DARPA (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) ve ABD Deniz Piyadeleri’nin desteğiyle geliştirildi.

 

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