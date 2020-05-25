Boğaz’da yunusların dansı kamerada

Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul boğazı Yunuslara kaldı. Boğazdan geçen gemilere eşlik eden Yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul boğazı Yunus balıklarına kaldı. Boğazdan geçen gemilere eşlik eden Yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Sevimli yunuslara martılar da eşlik etti. Boğazın keyfini çıkaran sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.