Bodrum'da fatura eylemi; ''Hükümet istifa''

31 Ocak 2022 15:36
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişi, elektrik faturalarının yüksek olmasına karşı eylem yaptı. ''Hükümet istifa'' sloganları atıldı.
Bodrum'un Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AYDEM önünde bir araya gelen yurttaşlar, hayat pahalılığı ve faturalara karşı tepkilerini dile getirirken, "Elektrik zamlarını geri alın" dedi.
Yurttaşların eylemine Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Sol Parti üyeleri de katıldı.
Öte yandan eylemde "Hükümet istifa" sloganı atan yurttaşların önü polisler tarafından kesildi.
© Tüm hakları saklıdır.