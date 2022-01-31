T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bodrum'da fatura eylemi; ''Hükümet istifa''

Bodrum ilçesinde yüzlerce kişi, elektrik faturalarının yüksek olmasına karşı eylem yaptı

31 Ocak 2022 15:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişi, elektrik faturalarının yüksek olmasına karşı eylem yaptı. ''Hükümet istifa'' sloganları atıldı. 

Bodrum'un Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AYDEM önünde bir araya gelen yurttaşlar, hayat pahalılığı ve faturalara karşı tepkilerini dile getirirken, "Elektrik zamlarını geri alın" dedi.

Yurttaşların eylemine Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Sol Parti üyeleri de katıldı.

Öte yandan eylemde "Hükümet istifa" sloganı atan yurttaşların önü polisler tarafından kesildi.

aydembodrummuğlafatura

Diğer Videolar

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi

Rus kozmonot kıyafet rengini değiştirdi

Çarptığı araç, yoldan çıkıp takla attı

Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

Ankara'da markette tekmeli, yumruklu kavga kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24