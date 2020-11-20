BİMEKS işçileri aynı gün içinde ikinci kez gözaltına alındı

Birikmiş ücretlerini ve tazminat haklarını isteyen BİMEKS işçileri, BİMEKS yöneticisi Vedat Akgiray’ın aynı zamanda öğretim görevlisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yaptı.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre işçiler, gündüz saatlerinde gözaltına alınıp serbest bırakılmalarının ardından gece tekrar gözaltına alındı.

Davayı kazandıklarını fakat haklarını alamadıklarını vurgulayan Meliha Mutlu, “Patron diyor ki param yok. Bunu derken milyonluk villada oturmasını biliyor” dedi.

Bünyamin Bilikci, Leyla Akıncı ve Adem Demir isimli BİMEKS işçileri ile Umut-Sen Sözcüsü Betül Celep ile Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan işçiler, tekrara üniversite önüne gelerek eylemlerini sürdürdü. İşçiler, gece saatlerinde polisin müdahalesiyle yeniden gözaltına alındı. Sabaha karşı serbest bırakılan işçiler, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

TIKLAYIN - Bimeks işçileri Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlerine devam ediyor; işçiler ne istiyor?