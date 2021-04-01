Borcu olduğu için intihar girişiminde bulunan genci, belediye başkanı ikna etti

Ardahan merkezde 5 katlı inşaata çıkarak intihara kalkışan genci, Belediye Başkanı Faruk Demir ikna etti.

İş bulmak için Siirt’ten Ardahan’a gelen Hasan İ. adlı şahıs, maddi sıkıntıları olduğunu gerekçesiyle Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 5’inci katına çıkarak intihar girişimde bulundu.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ve polis ekipleri, Hasan İ.'yi ikna etmeye çalıştı ancak Hasan İ. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile görüşmek istediğini dile getirdi.

Gencin isteği üzerine olay yerine gelen Demir, "Ne sorunun varsa çözeceğiz, in aşağı" diyerek genci ikna etmeye çalıştı. Demir, hasta olduğunu ve 2 bin 500 lira borcu olduğunu söyleyen gence cebindeki parayı uzatarak, "Şu anda üzerimde 2 bin lira var. Gel birlikteidip önce kıyafetlerini değiştirelim. Sonra da yemek yiyelim. Burada kalacaksan otelde yer ayarlarız. Gidecek isen yol paranı verip göndeririz" dedi.

Demir'in çabaları sonucunda gencin ikna olarak girişiminden vazgeçtiği görüntülendi.