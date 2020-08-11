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Belarus’taki protestolar 2. gününde

11 Ağustos 2020 11:05

Belarus’ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar 2. gününde de devam etti.

Belarus’ta dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 yıldır ülkeyi yöneten mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından binlerce kişi seçimlerde hile yapıldığı iddiası ile sokaklara dökülmüştü. Göstericiler, bugünde sokaklara çıkarak seçimlerin adil şartlar altında gerçekleşmediğini ve seçimlerin asıl kazananının Svetlana Tihanovsaya olduğunu iddia etti. Protestocular, Lukaşenko’nun koltuğunu rakibi Tihanovsaya devretmesi çağrısında bulundu. Akşam saatlerine doğru toplanan protestocular cadde ve sokaklara barikatlar kurarak polisle çatıştı. Çıkan olaylarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dün çıkan olaylarda ise 1 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. 2 gündür devam eden protestolarda 3 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Tihanovskaya’ya ölüm tehdidi
Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Valeriy Vakulçik yaptığı açıklamada, gelen bir ihbar üzerine muhalefetin seçim ofisine gittiklerini ve Tihanovskaya’nın öldürülmesi gerektiğini içeren bir mesaja rastladıklarını aktardı. Vakulçik, mesajı gönderen kişinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Komite Başkanı Vakulçik, gerekli önlemlerin alındığını ve hem seçim ofisinin hem de Tihanovskaya’nın korunması için 120 kişiden oluşan özel bir ekibin görevlendirildiğini duyurdu.

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