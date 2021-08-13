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Bartın'daki selde köprünün yıkılma anları kamerada

Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı

13 Ağustos 2021 10:07

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprünün yıkılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

Bartın'da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdibapaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü. Karabük - Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı.

Önceki gün akşam saatlerinde yıkılan köprü sonrası bölgede inceleme yapa AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve beraberindeki heyet ile gazeteciler bölgede mahsur kalmış ardından saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

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