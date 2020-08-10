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Baltimore'da şiddetli patlama

10 Ağustos 2020 18:42

ABD'nin Baltimore kentinde şiddetli patlama meydana geldi.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinin Reisterstown Yolu yakınlarında bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baltimore İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, çevrede bulunan evlerde aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, ölü olup olmadığı ise bilinmiyor.

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