Balıklıgöl’e atlayıp yüzdü

Şanlıurfa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, Balıklıgöl’e atlayarak yüzdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki tarihi ve turistik Balıklıgöl’de yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve bölgede Şapka Mehmet olarak tanınan vatandaş, elbiseleriyle Balıklıgöl’e atladı. Vatandaşın Balıkgöl’de yüzdüğünü gören vatandaşlar o anları kaydetti.

İnsanların şaşkın bakışları arasında suda yüzmeye devam eden vatandaş olay yerine giden güvenlik güçlerinin ısrarına rağmen çıkmak istemedi. Bir süre daha Balıklıgöl’de yüzmeye devam eden vatandaş daha sonra ikna edilerek çıkartıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen vatandaş, emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA