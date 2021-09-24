T24 LogoT24 Logo
Haberler

Balıklıgöl’e atlayıp yüzdü

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen vatandaş, emniyete götürüldü

24 Eylül 2021 19:07

Şanlıurfa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, Balıklıgöl’e atlayarak yüzdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki tarihi ve turistik Balıklıgöl’de yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve bölgede Şapka Mehmet olarak tanınan vatandaş, elbiseleriyle Balıklıgöl’e atladı. Vatandaşın Balıkgöl’de yüzdüğünü gören vatandaşlar o anları kaydetti. 

İnsanların şaşkın bakışları arasında suda yüzmeye devam eden vatandaş olay yerine giden güvenlik güçlerinin ısrarına rağmen çıkmak istemedi. Bir süre daha Balıklıgöl’de yüzmeye devam eden vatandaş daha sonra ikna edilerek çıkartıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen vatandaş, emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

balıklıgölşanlıurfa

Diğer Videolar

Kağıthane’de bozulan trafik ışıkları kazaya neden oldu, araçlar birbirine girdi

Akkuyu’daki eylemde işçiye uçan tekme atıldı!

Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Kasım 2021

El freni çekilmeyen ve yokuş aşağı kayan münibüsü böyle durdurdu

Telefonunu çalan kişiyi polise şikâyet etti; şüphelinin arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından kaçırıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24