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Avustralya'da dev kum fırtınası

Boulia kasabasında devasa bir kum fırtınası meydana geldi

21 Aralık 2021 20:40

Avustralya'nın Queensland eyaletinde rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaşırken, Boulia kasabasında devasa bir kum fırtınası meydana geldi.

Avustralyakumfırtına

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