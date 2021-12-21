Avustralya'da dev kum fırtınası

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Avustralya'nın Queensland eyaletinde rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaşırken, Boulia kasabasında devasa bir kum fırtınası meydana geldi.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/avustralyada-dev-kum-firtinasi-1894529" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>Avustralya'nın Queensland eyaletinde kum fırtınası meydana geldi. Isa Dağı, Boulia, Dajarra ve Urandangi kasabalarında etkili olan fırtınada rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaştı.</p>\n<p>Meteorologlar, film sahnelerini aratmayan dev kum fırtınasının eyaletin kuzeyindeki gök gürültülü sağanaktan kaynaklandığını açıkladı.</p>\n<p><strong>Kaynak: İHA</strong></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"> </div>\n</div>\n<p> </p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>