T24 LogoT24 Logo
Haberler

Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Develeri öldürmeyi durdurun" dediler

26 Ocak 2020 17:47

Avustralya'da kuraklık sebebiyle verilen 10 bin yaban devesini öldürülmesi kararını protesto etmek isteyen hayvan hakları savunucuları, Avustralya İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde toplanarak eylem yaptı.

Hayvan hakları aktivisti Arzu Terter, "Talebimiz Avustralya'nın insana baktığı pencereden hayvanlara bakarak hayvanların birer birey olduğunu kabul etmesi ve sorunların çözümünü hayvan cinayetlerinden geçirmesinden derhal vazgeçmesidir" dedi.

"TALEBİMİZ AVUSTRALYA'NIN HAYVANLARI ÖLDÜRMEYİ DERHAL SONLANDIRMASI"

Hayvan hakları savunucuları, bugün Şişli'deki Avustralya İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde toplanarak, kısa süre önce açıklanan Avustralya'nın 10 bin yaban devesini öldürülmesi kararını protesto etti. Yaklaşık 20 kişilik topluluğu temsilen konuşan hayvan hakları aktivisti Arzu Terter, "Avustralya devleti, ülkede süregelen kuraklığı bahane ederek çitlere, evlere, klima cihazlarına, insanlara, insanların beslediği hayvanlara ve yapılara zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin yaban devesinin öldürülmesine karar vermiş, kısa süre önce 5 bin deveyi katletmiştir. Talebimiz Avustralya'nın hayvanları öldürmeyi derhal sonlandırmasıdır. Talebimiz Avustralya'nın insana baktığı pencereden hayvanlara bakarak hayvanların birer birey olduğunu kabul etmesi ve sorunların çözümünü hayvan cinayetlerinden geçirmesinden derhal vazgeçmesidir" ifadelerini kullandı. 

Konsolosluğun önünde toplanan grup, Terter'in açıklamasından sonra ellerinde 'Kuraklığın sorunlusu develer değil', 'Ağaca, hayvana, yeryüzü özgürlük' ve 'Avustralya hayvan katliamını durdur' yazılı pankartlarla sloganlar attı.

Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

ETİKETLER

avustralyaavustralya başkonsolosluğudevedeve katliamıprotestohayvan hakları savunucuları

Diğer Videolar

Umre dönüşünde karantinaya alınan vatandaşlar: Asıl burada hasta olacağız; ahır burası ahır!

Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da tenor Marchini'nin balkonda yaptığı 'Nessun Dorma' performansı

Kocaelispor taraftarı Koronavirüs'e karşı böyle önlem aldı

Koronavirüs | Karantina altındaki Sevilla’da halk spor seansına balkonlardan katıldı

Semt pazarında eldivenli Koronavirüs önlemi

'Sınır'da yaşam: Ağızlarını diken iki sığınmacı açlık grevine başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Savcı, doktoru "İstersem özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit etti...

Profesörden Koronavirüs'e karşı para ve telefon uyarısı...

23 sayfada Koronavirüs hakkında her şey: Neden hemen harekete geçmeniz...

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi;...

Sağlık Bakanı Koca: Son bir hafta içinde umreden dönen bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24