Atatürk Orman Çiftliği'nde yangın

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin kuru otlarda yayılmasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

Mansur Yavaş: İki kişi gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangın sonrası bölgeye gelerek incelemede bulundu. Yavaş, "Yangını meczup bir kişi çıkarmış. Onu da yakalayıp gözaltına almışlar. Göründüğü gibi rüzgar devam ediyor ve etraf hep kuru ot. Böyle olunca da müdahalede biraz zorlanıyoruz. Bütün ekipler burada, inşallah yangını kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi.

Atatürk Orman Çiftliği'ne ait arazinin etrafının bariyerlerle kapalı olduğunu ve bu sebeple içeri giremediklerini belirten Yavaş, "Ekipler bariyerleri söküp içeri girecek. O şahsın yangını nasıl çıkardığını bilmiyorum. Ayrıca ben de bir vatandaştan duyduğum kadarıyla, belden yukarısı çıplak olan bir vatandaşın yangını çıkardığını ve polisin de onu gözaltına aldığını öğrendim" diye konuştu.

Kontrol altına alındı

Ardından yangının kontrol altına alındığını duyuran Mansur Yavaş, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yangın, OGM koordinasyonundaki söndürme çalışmalarına Ankara İtfaiyemizin de desteğiyle kontrol altına alındı. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin fikri ve coğrafi miraslarını sonuna kadar koruyacağımızı hatırlatırım."