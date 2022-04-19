Ata Demirer 'kuşçu' olursa...

Ünlü komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından kuşçu taklidi yaparak terasta güvercinleri beslediği görüntüleri paylaştı.

Ata Demirer terasta güvercinleri beslediği anları Instagram hesabından paylaştı. Güvercinleri beslerken kuşçu taklidi yapan komedyen paylaşımına "Kuşbaz" notunu düştü.

Güvercinleri terasa konmaya ikna eden Ata Demirer, en sonunda güvercinleri çağırırken "pisi pisi" deyince güvercinler ürktü ve kaçtı. Güvercinler kaçınca "Yanlış bir şey söyledim galiba ya" diyen komedyen bu paylaşımıyla takipçilerinden ilgi gördü.