AŞTİ’de de normalleşme süreci başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart 2020’de seyahat kısıtlamasının ardından sınırlı hizmet veren Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ), 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme sürecine geçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda normalleşme süreci kapsamında alınan önlemler duyuruldu. AŞTİ’de güvenlik önlemleri artırılırken, giriş ve çıkış katlarına yerleştirilen 2 termal kamera ve ateş ölçerlerle gelen yolcuların ateş ölçümleri de yapılmaya başlandı.

AŞTİ Zabıta Müdürü Salim Uludağ, vatandaşların hem sağlığı hem de güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: “AŞTİ kapılarında termal kameralardan geçen ve sıkıntısı olmayan vatandaşlarımızı kabul ettikten sonra terminaldeki yazıhanelere yönlendirip biletlerini aldırıyoruz. Gelen misafirlerimizin terminaldeki güvenliği açısından sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz. Terminalin dezenfekte işlemleri düzenli aralıklılarla devam ediyor. Misafirlerimizin otobüse bindikten sonra da sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını, maskelerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Maskesi ve dezenfektanı olmayan vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz dağıtıyoruz.”