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Arjantin 3.lig maçında, teknik direktör vuruldu

01 Kasım 2021 10:01

Arjantin'de 3. lig maçında bir teknik direktör, terör saldırısına maruz kaldı ve silahla vuruldu. Saldırı, Huracan Las Heras-Ferro Carril Oeste maçında yaşandı.

Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu. Karşılaşma saldırı nedeniyle 79. dakikada durduruldu.

O an kameralara yansımasa da, sahadaki futbolcuların yaşadığı dehşet olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi.

Saldırının, tribünlerdeki gerginliğin artmasıyla yaşandığı belirtiliyor. 

Ferro Carril Oeste Kulübü, teknik direktörünün sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.

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