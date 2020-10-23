Arabasıyla köpeği ezerek öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cipi ile seyir halinde olan bir sürücü, sokak ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti. Sürücü yoluna devam ederken aracın altında kalan köpek ise öldü.

Köpeğin bağrışlarını duyan bir kişi, sokağa çıktığında köpeğini can çekişirken buldu. Veterinere götürülen köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası bir binanın güvenlik kameralarını inceleyen hayvansever, köpeğini ezerek ölümüne neden olan sürücü hakkında şikayetçi oldu.