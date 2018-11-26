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Apollon Tapınağı'nı su bastı

26 Kasım 2018 19:09

Aydın'ın Didim ilçesindeki Milet Antik Kenti'nde bulunan Apollon Tapınağı'nın doğu bölümü, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir nedenle sular altında kaldı. Antik dönemin kehanet merkezi 2 bin yıllık Apollon Tapınağı'nın zemininin yarısına su doldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tapınağın bu hali 6 aydır sürerken, yağışların başlamasıyla suyun seviyesi artmaya başladı. Tapınağın doğu bölümünün hali böyleyken, diğer yarısı olan batı kısmında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Suyun dolmasına yol açan kaynağın tespiti için jeofizik uzmanları ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, teknik inceleme başlattı. ASKİ yetkilileri, yapılacak detaylı çalışma sonrası konunun netlik kazacağını belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, konuyla ilgili bilgililerinin olduğunu, çalışmalar sonrasında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

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