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Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü

"Adamlar ‘Getirmeyin ben satamıyorum’ diyor; hiç olmazsa dağa taşa dökeyim ki kurt, kuş yesin"

04 Mayıs 2021 21:01

Antalya'da seracılık yapan bir vatandaş, 4-5 tona varan biberini ormana döktü. Toptaş, "Biz buraya keyfimizden dökmedik. Burada 4-5 ton malım var. Hiç olmazsa getirip dağa taşa dökeyim ki kurt kuş yesin. İstanbul'da 15-20 lira. Bırak 15-20 lirayı gelin, götürün sizin olsun" dedi.

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