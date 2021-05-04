Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü

Antalya Kumluca Mavikent'te geçimini seracılıkla sağlayan çiftçi, ürünlerini hayvanların yemesi için ormanlık alana döktü.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan çiftçi, şunları söyledi:

"Ormanlar biber sebze dolu. Borç, dert. Bankalar, ‘Aldığın kredinin borcu’ diyor. Biz buraya keyfimizden dökmedik. Burada 4-5 ton malım var ya. Millet diyor ki, ‘Ormana niye döküyorsunuz.’ Nereye dökeceğiz arkadaşım, kime vereceğiz. Ben bu biberi toplatmaya 1500 lira para verdim. Bir kuruş yapmıyor. Hale götürdüm, halci ‘getirme’ dedi. Alan satan yok, yığıldı kaldı. Depoya koyalım dedim, depo dolu. Millet rezil, mahvolduk. Biz bunları böyle çöpe döküyoruz.

"Ucuza gitsin ona da razıyım"

Biz ister miyiz bu malı buraya dökmeyi. Böcek parası, ilaç parası, bilmem gübre parası. Halde ardiyeler dolu. Eve götürsem ben bu malı nereye koyacağım? Evde mal yığıldı kaldı, güneşin bağrında yanıyor. Hiç olmazsa getirip dağa taşa dökeyim ki kurt kuş yesin. İstanbul'da 15-20 lira. Bırak 15-20 lirayı gelin götürün sizin olsun. Seranın içi dolu. Halciler de haklı. Adamlar ‘Getirmeyin ben satamıyorum’ diyor. 'Ben kime satacağım' diyor. Bunlar da haklı, biz de haklıyız. İcra borcum var daha veremedim. Ucuza gitsin yeter ki malımız işlesin buna da razıyım ben.”