Ankara’dan NATO’da Rusya duruşu: Diklenmeden dik duralım

ABD ve NATO’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna konusundaki taleplerini reddetmesi ve Ukrayna geriliminin geldiği son noktayı yorumlayan T24 Diplomasi Analisti Barçın Yinanç, bu konuda diplomasinin devreye girdiğini söyledi ve “Bundan sonra bu ikincil konularda bir müzakere süreci başlar mı bunu takip edeceğiz. ABD, NATO ve Rusya arasında nükleer silahların kontrolü, askeri manevralar, karşılıklı provokatif olarak görülebilecek bir takım eylem ve düzenlemeler konusunda masaya oturabileceği konuşuluyor” dedi.

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir iddiayı hatırlatan ve bunun Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini söyleyen Yinanç, “ABD’li yetkililer, Karadeniz’de olası savaş gemilerinin yapacağı tatbikatlara ilişkin bazı düzenlemelerin tartışmaya açılacağını söylemişler. Bu önemli bir iddia çünkü Karadeniz Türkiye’yi birinci elden ilgilendiriyor. İkincisi zaten Türkiye Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açmayacaktır. Üçüncüsü de ABD’den Rusya’ya giden önerilerin Türkiye dahil bütün müttefikler tarafından biliniyor olması gerekir” diye konuştu.

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna-ABD geriliminde dengeli bir politika izlediğini belirten Yinanç, “Türkiye, NATO çerçevesinde yapılan görüşmelerde de zannediyorsam ‘biz Rusya ile nasıl bir ilişki geliştiriyorsak NATO’nun da öyle bir ilişki geliştirmesi gerekir’ mesajı veriyor” dedi.

Yinanç, Türkiye’nin NATO’da, Rusya karşısında bir zaafiyet gösterilmemesi gerektiğini ama aynı zamanda provoke edecek tavırlarda da bulunmaması gerektiğine yönelik bir politikadan yana olduğunu belirtti.

Almanya’nın, Estonya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesini engellemesinin de konuşulduğu programda, gönderilen silahların Almanya menşeli olduğu ve üçüncü bir ülkeye silah gönderimine ilişkin kısıtlar nedeniyle alınan bu kararın aynı zamanda Almanya’nın dünya savaşından çıkardığı derslerle de örtüştüğü belirtildi.

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş, Rusya-Ukrayna-ABD gerilimi gerilimini Türkiye’nin Rusya ve ABD arasında yaşanan geriliminde aldığı pozisyonu, İran’ın Türkiye’ye gelen doğalgazı kesmesini, KKTC’de yapılan seçimleri, THY’daki istifa iddialarını ve Türkiye’de yaşanan enerji krizini Dış Politika ile İçli Dışlı’da yorumladı.