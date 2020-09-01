Ankara'da 1 Eylül Dünya Barış Günü eylemine polis müdahalesi

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılmak istenen barış zinciri eylemi polis tarafından engellendi.

Ankara Tren Garı önünde yapılacak olan basın açıklaması da Valilik tarafından yasaklandığı gerekçesiyle engellendi. Polis, basının görüntü almasına da izin vermedi.

HDP dün yaptığı açıklamada, 'Demokratik Mücadele Programı' kapsamında, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri düzenleyeceklerini, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Van, Adana, Antalya, Ankara ve Urfa’da barış zinciri eylemleriyle 'Demokratik Mücadele Programı'nın finalinin yapılacağı belirtilmişti.