T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara'da 1 Eylül Dünya Barış Günü eylemine polis müdahalesi

Polis, basının görüntü almasına da izin vermedi

01 Eylül 2020 10:12

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılmak istenen barış zinciri eylemi polis tarafından engellendi. 

Ankara Tren Garı önünde yapılacak olan basın açıklaması da Valilik tarafından yasaklandığı gerekçesiyle engellendi. Polis, basının görüntü almasına da izin vermedi.

HDP dün yaptığı açıklamada, 'Demokratik Mücadele Programı' kapsamında, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri düzenleyeceklerini,  İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Van, Adana, Antalya, Ankara ve Urfa’da barış zinciri eylemleriyle 'Demokratik Mücadele Programı'nın finalinin yapılacağı belirtilmişti. 

 

 

 

ETİKETLER

Ankara Garıhdp1 Eylül Dünya Barış Günüeylemmüdahalehdppolis müdahalesi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ekim 2020

Mehmet Tezkan: Erken seçim isteyen neredeyse hain ilan edilecek

Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaşan Çatlak filmi oyuncuları anlattı: Bu kadar kolektif bir sevinci uzun zamandır deneyimlememiştim

Sokak röportajında isyan eden vatandaş gözyaşlarını tutamadı

Taksiye köpeğiyle binmek isteyen genç ve babası, darp edildi!

Iğdır'da hayvana şiddet; yorgun ata demir çubukla vurdu!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek...

Zafer Algöz'den Okan Bayülgen'e ağır suçlama: Haber vermeden notere gidip...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Engin Alan bir araya...

AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...

Paris'te sınıfta Hz. Muhammed'in karikatürünü gösterdiği öne sürülen öğretmen başı...

CHP'den doğacak 'Halk Parti'nin başına geçeceği iddia edilen Aslı Baykal:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek...

Zafer Algöz'den Okan Bayülgen'e ağır suçlama: Haber vermeden notere gidip...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24