Anayasa Komisyonu'nda 'Hitler' tartışması

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerine anlaşmaya vardığı partili cumhurbaşkanlığını kapsayan 21 maddelik anayasa değişiklik teklifinin 7. maddesi görüşülürken tartışma çıktı.
Anayasa Komisyonu'nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin 7'nci maddesi üzerinde konuşurken, CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. AKP'li milletvekilleriyle CHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in "Hitler" demesi üzerine AKP'li Salih Cora ayağa kalkarak "Cumhurbaşkanımıza 'Hitler' diyemezsin" diye bağırdı.
AKP'li milletvekilleriyle CHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.