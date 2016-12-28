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Anayasa Komisyonu'nda 'Hitler' tartışması

28 Aralık 2016 18:52

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerine anlaşmaya vardığı partili cumhurbaşkanlığını kapsayan 21 maddelik anayasa değişiklik teklifinin 7. maddesi görüşülürken tartışma çıktı. Anayasa Komisyonu'nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin 7'nci maddesi üzerinde konuşurken, CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. AKP'li milletvekilleriyle CHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in "Hitler" demesi üzerine AKP'li Salih Cora ayağa kalkarak "Cumhurbaşkanımıza 'Hitler' diyemezsin" diye bağırdı. AKP'li milletvekilleriyle CHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

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anayasaBekir BozdağmaddeCHPAKPİbrahim ÖzdişHitlerSalih Cora

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