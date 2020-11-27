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Amasyalı çiftçilerden traktörlü eylem: "Tarım tefeci kooperatifi istifa"

100’den fazla traktörle köy meydanında toplanan çiftçiler borçlarının yapılandırılmasını istedi

27 Kasım 2020 15:21

Amasya’nın Büyükkızılca Köyü’nde Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldıkları kredileri ödeyemedikleri için traktörleri haczedilen çiftçiler köy meydanında eylem yaptı. Köylüler de traktörlerine “Çiftçinin kurduğu kooperatifi sat borcu kapat, Tarım Tefeci Kooperatifi İstifa” pankartı asarak çiftçilere destek verirken, kredi borçlarının faizinin silinip borçlarının yapılandırılmasını istediler.

Meclis’te geçen hafta kabul edilen kredi borçlarının yapılandırılması yasasında, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları kapsam dışı tutulunca köylülerin borçları yüksek faiz uygulanarak daha da katlandı.

Ağustos ayında da eylem yapan köylüler seslerini duyuramayınca traktörlerinin jandarma eşliğinde haczedilmesi üzerine bu kez daha büyük eylem yaptılar.  Büyükkızılca köylülerin eylemine çevre köylerde haciz baskısı aslında olan diğer çiftçiler de destek verdi.


100’den fazla traktörle köy meydanında toplanan çiftçiler borçlarının yapılandırılmasını istedi.

Traktörü haczedilen köylülerden Ömer Sarı, eylem sırasında yaptığı konuşmada, seracılık ve hayvancılıkta uğraştıklarını, son üç buçuk yılda başta tohum ve işçi maliyetlerinin aşırı yükselmesi ve ürünlerinin maliyetlerinin altında satılmasının nedeniyle borçlarını ödeyemediklerini anlattı.

Ömer Sarı, TBMM’de kabul edilen yasa ile birçok sektöre ödeme kolaylığı sağlanırken, çiftçi borçlarının bu haktan mahrum bırakıldığını belirterek, şöyle dedi:

“Çiftçi tarım makinaları olmadan mahsulünü ekip biçemez. Hükümetimizden istediğimiz, çiftçilerimize ve üreticilerimize fide tohum, gübre ve ilaç fiyatının düşürülmesi. Devletimizin gerçek anlamda üreticinin yanında olduğunu göstermesini ve üreticiyi desteklemesini bekliyoruz. Bu zor günlerimizde borçlarımızın faizinin silinip ana paranın ortalama 5 yıla bölünerek yapılandırılması, haczedilen traktörlerin iade edilmesini sayın devlet yetkililerinden ve çiftçinin destekçisi yerli üretim başı çok değerli Cumhurbaşkanımızdan taleplerimizi arz ederiz.”

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