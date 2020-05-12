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Almanya’da ülkü ocağına molotoflu saldırı

12 Mayıs 2020 14:46

Almanya’nın Düren kentinde Düren Ülkü Ocağı'na kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.

Almanya’nın Düren kentinde bulunan Almanya Türk Federasyonuna bağlı Düren Ülkü Ocağı'na kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 2 kişinin düzenlediği saldırıda can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.

Düren Ülkü Ocağı Başkanı Yaşar Dellal, gece geç saatlerde 2 kişinin molotof kokteyle saldırı gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında derneğimiz zaten kapalıydı. İki kişi önce rögar kapaklarını söküp derneğimizin camına atıp kırıyor. Daha sonra 2 molotof kokteylini atıyorlar. Birisi içeri derneğe düşüyor, diğeri ise camın çerçevesine çarpıyor. Komşular içerideki yangını görünce bize haber verdiler” dedi. (İHA)

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