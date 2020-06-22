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Almanya'da Lenin heykeli açıldı

22 Haziran 2020 08:12

Almanya’nın batısındaki Gelsenkirchen kentinde devrimci ve Sovyetler Birliği kurucusu Vladimir Lenin’in 2 metrelik heykeli dikildi. Heykel, radikal sağcıların, şehir idaresinin ve Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) yoğun muhalefetine rağmen Almanya Marksist Leninist Partisi (MLPD) girişimiyle açıldı.

MLPD Sözcüsü Peter Weispfenning, Sputnik’e açıklamasında, bugün Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde parti binası önünde düzenlenen görkemli bir törenle Lenin heykelinin açıldığını söyledi.

Weispfenning, "Heykel, 1957’de Çekoslovakya’da yapılmıştı. Çekoslavakya’nın ilk ferdi Lenin heykeliydi. Onu Ebay’dan bir Avusturyalı satıcıdan aldık, heykel Kadife Devrim’den sonra oraya götürülmüş. Onu satın alıp dikme kararını aldık, çünkü Batı Almanya’da şu ana kadar Lenin’in tek bir büstü veya heykeli yoktu" ifadelerini kullandı.

MLPD Sözcüsü, dökme demirden yapılan heykelin 2 metre 15 santim boyunda olduğunu, kaidenin üzerinde de Lenin hakkında bilgi içeren bir levhanın bulunduğunu anlattı.

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lenin heykelialmanyaMLPD Sözcüsü Peter WeispfenningGelsenkirchen kenti

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