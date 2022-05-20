T24 LogoT24 Logo
Haberler

Almanya'da hortum: 30 yaralı

Polis, bölge sakinlerine evlerinde kalma çağrısında bulundu

20 Mayıs 2022 22:27

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 10’u ağır olmak üzere 30’dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde hortum meydana geldi. Eyalet polisi hortum nedeniyle 10’u ağır olmak üzere 30’dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Polis, bölge sakinlerine evlerinde kalma çağrısında bulundu. Elde edilen görüntülerde hortum nedeniyle eşyaların uçtuğu görülürken yetkililer, hortum nedeniyle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Paderborn şehri ve Lippstadt şehrinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti. (İHA)

AlmanyahortumKuzey Ren-VestfalyaPaderbornLippstadt

Diğer Videolar

Patates üreticisi CHP'li Gürer'e dert yandı: "Gübre, maliyet, mazot hepsi belimizi büküyor"

Babacan: YSK’ya da zerre kadar güvenim yok, parmak boyamayı önereceğiz

Seyir halindeki taksinin camından dışarı çıkarak dans etti

El freni çekilmeden park edilen otomobil yayaların arasına daldı

D- 100'de karayolunda, bir kişi herkesin gözü önünde darbedilip kaçırıldı

DP’li Enginyurt balkondan Soylu’ya seslendi: Hangi dünya lideri seni ciddiye alıyor?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24