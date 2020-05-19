Almanya AB’ye de para yağdırıyor

Köln

Almanya, Korona salgınını kontrol altına aldı, sıra Avrupa Birliği’ne (AB) geldi. Ekonomik durgunluk ve dağılma riski ile karşı karşıya olan AB’nin geleceği için yeni bir ivmeye ihtiyacı var. Dün video konferans yoluyla görüşen Fransız ve Alman liderler, birliğin yeniden yapılanması için, daha önce kararlaştırılan yardım paketine ek olarak, yarım trilyon Euro’luk bir fon daha önerdiler.

Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önerdiği fondan, Korona salgınından en ağır etkilenen bölge ve sektörler desteklenecek ve AB Komisyonu'na finans piyasalarından AB adına kredi çekme imkânı tanınacak. Almanya, AB bütçesine olduğu gibi bu fona da yüzde 27'lik katkıda bulunacak.

Macron’un basın toplantısında sarf ettiği sözleri ilginçti. Önerdikleri fonun anlamlı bir adım olduğunu söyleyen Macron “Almanya ve Fransa arasındaki uzlaşma, 27 ülkenin uzlaştığı anlamına gelmiyor, ama eğer Fransa ve Almanya daha önce anlaşmaya varmamışsa AB’de uzlaşma yok demektir” dedi.

Macron böylece iki ülkenin AB’deki ağırlığını bir kez daha hatırlatmış ve diğer üye ülkelere küçük bir uyarıda bulunmuş oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, öneriyi yerinde bulduğunu açıkladı ama üye ülkelerden farklı sesler yükseldi. Avusturya örneğin, tutumunu değiştirmeyeceğini, hibe yerine geri ödenebilecek kredi verilmesinden yana olduğunu hatırlattı. Danimarka, Hollanda ve İsveç’in de benzer görüşte olduğu belirtiliyor. Başından beri AB tahvilleri talebinde bulunan İtalya ise öneriyi alkışladı.