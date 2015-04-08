Ali Taran'dan 'trafo kedileri' göndermeli CHP seçim kampanyası

Mart başında seçim kampanyası için Ali Taran'la anlaştığını açıklayan CHP'den kampanyanın ilk filmi geldi. "Milletçe Alkışlıyoruz" adlı filmde şimdilik sadece sokak duvarlarına şablonla boyanmış yazılamaları görüyoruz. Arka planda da "milletçe alkışlıyoruz" sözü akılda kalıcı bir ritmle tekrarlanıyor. Ali Taran daha önce Cem Uzan'ın Genç Parti'sinin seçim kampanyasının iletişim çalışmalarını hazırlamış ve büyük bir başarı elde etmişti. Henüz içinde partiye dair bir mesaj bulunmasa da bu kısa meraklandırıcı filmin CHP kampanyasının çıkış filmi olduğu sektörün önemli isimleri tarafından açıklandı. Dikkatli gözler trafonun yanında yürüyen kediyi de farkedecektir.