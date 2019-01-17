Ali Koç, Ertem Şener'i ifşa etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında 'işleri güçleri fitne fesat, yalan dolan' diyerek Beyaz TV Spor Koordinatörü Ertem Şener, Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcusu Emre Bol'u ifşa etti. Ali Koç, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "'Yönetim kurullarında fikir ayrılıkları tabii ki olur, olmaması anormaldir. Ama kavga etmiştir, birbirine girmişler deniyor. Fenerbahçe söz konusu olduğu zaman karalama, algı yaratma başlıyor. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bugün Fenerbahçe için oluyor bu, yarın başka kulüpler için de olacak. Çoğunlukla kandırılıyorsunuz. İşleri güçleri fitne fesat, yalan dolan. Bu insanlar değişmeyecekler. İnsanlar uyanık olsun diye söylüyorum. "TV'de 2 gün boyunca Cocu ile röportaj yapmış gibi gösterdiler. Program saatinde ekranda soruları gösteriyorlar. Cocu'yu aradım. Dedim güzel cevaplar vermişin. Ne cevabı? Benim yanıma bir adam geldi oturdu, fotoğraf çektirdi kalktı dedi. Spor medyası bu halde." Ali Koç, Şener'in eski Fenerbahçe teknik direktörü Cocu ile yanyana fotoğraf çektiren Şener'in sonra bunu özel röportaj ile sunduğunu oysa ortada bir röportajın olmadığını söyledi. Bu sözlere Ertem Şener'den Twitter'da açıklama geldi. Şener'in açıklamaları yayımladığı haliyle şöyle: "Sn Başkan eski hocanız sanırım size röp. ile sohbet arasındaki farkı anlatmadı. Cocu ile röportaj yapılmadı doğru ama sohbet sırasındaki sorularımıza cevap verdi. Röp yaptım diyemezdi çünkü kulüpte görevi devam ettiği için ceza yiyeceğini, durumun aleyhine döneceğini biliyordu. Sn Başkan Cocu'nun yardımcısının bize söylediği de mi yalandı? O da mı yalandı? “Cocu ve yardımcısı 1,5 saat boyunca yan masada oturup, ayaküstü ve masada sorularımıza cevap vermediler mi? Verdiler!!! Ama işlerine geldiği gibi verdiler!!! Sonra da gittiler…” Röportaj, hiç bir röportaj “MERHABA NASILSINIZ?” diye başlamaz !!! Sohbet sırasında konuşulanlar habere çevrilir, buna röportaj denmez !!!! Saygı duyduğum, Sn Başkan Ali Koç'a sanırım yanlış bilgi verilmiş. Yoksa böyle konuşmazdı. Cocu ile röp yaptık diye 3 gün reklam yapıyorlar” diyor Sn Başkan Ali Koç. Sn Başkan, Cocu ile sohbetimiz Pazartesi öğlen gerçekleşti ve aynı akşam, 11 saat sonra haberimizi yayınladık!!! Akşama kadar tanıtım bile girmedik. Size yanlış bilgi verilmiş. Son olarak şüphesi olanlara belirteyim;Cocu ve yardımcısı ile sohbetimize bulunduğumuz çalışanlar da “FAZLASIYLA” şahittir !!! Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımla…”