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ABD'de dev timsah görüntülendi

01 Haziran 2016 11:39

Sıra dışı büyüklükte bir timsah Florida'da bir golf sahasında görüldü. Charles Helms, Buffalo Creek Golf Sahası'nda sıradan golf rutinlerinden birini gerçekleştirirken sahada 'dev' bir timsahla karşılaştı. Gördüklerine inanamayan Helms hemen bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Kendi halinde yavaş adımlarla yürüyen dev timsah bir süre sonra gözlerden kayboldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler izleyenlere golf sahasında dev timsahın ne aradığı sorusunu sorduruyor.

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