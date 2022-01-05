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ABD Başkanı Joe Biden uçakta mahsur kaldı

Biden'ın uçağı Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı

05 Ocak 2022 08:24

Yoğun kar yağışıyla mücadele eden ABD'de etkili olan tipi nedeniyle ülkede bir çok uçuş iptal edilirken yılbaşı tatilinden Washington'a dönen ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınası nedeniyle 30 dakika özel uçağında mahsur kaldı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana ABD'nin doğu yakasında etkili olan kar yağışı ülkenin batısına doğru ilerlerken etkisini artırıp şiddetli bir kar fırtınasına neden oldu. Bir çok eyalette okulların tatil edildiği ülkede şimdiye kadar 5 bine yakın uçuş iptal edildi.

Biden özel uçağında mahsur kaldı

Yılbaşı tatilinin ardından başkent Washington'a geri dönen Biden'ın uçağı Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı. Biden, inişten sonra aracına geçmeden başkanlık uçağının içinde yarım saat beklemek zorunda kaldı.

Havaalanı personelinin yoğun karda merdiven asansörünü uçağın kapısına getirebilmesi ile uçaktan inen Biden'ın görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Merdivenlerden dikkatli bir şekilde inen Biden, aracına bindi.

 

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