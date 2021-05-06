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"7 devlete gidebilirim" dedi, aracı trafikten men edildi

Koronavirüs denetiminde durdurulan bir sürücü "7 devlete de gidebilirim" dedi, sigortasız ve muayenesiz aracı trafikten men edildi

06 Mayıs 2021 15:23

Kırıkkale'de Koronavirüs denetiminde durdurulan bir sürücü "7 devlete de gidebilirim" dedi, sigortasız ve muayenesiz aracı trafikten men edildi.

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması ihlali edenlere yönelik 24 saat süreyle denetim yapan ekipler, araçları ve yayaları tek tek durdurdu.

Kişilerin “HES kodu” ve “izin belgesi” kontrolünü gerçekleştirdi. Denetim sırasında iş yerinden gelen bir sürücü, “çalışma izin belgesi” gösterip rahat tavırlarla “Hepsi var hepsi sağlam. 7 devlete gidebilirim” dedi.

Trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada ise aracının sigortası ve muayenesinin olmadığı tespit edildi. İdari para cezası uygulandıktan sonra aracı trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

 

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