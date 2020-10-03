101 Aksaçlı'ya Almanya’dan destek

Köln

Bazı Alman sivil toplum örgütleri Aksaçlılar grubuna destek vermek için 6 Ekim Salı günü Berlin’de düzenleyecekleri bir basın toplantısında, Akdeniz’de barış ve Türkiye’deki demokratlara destek çağrısında bulunacaklar.

Çağrıyı yapacak sivil toplum örgütleri arasında PEN Almanya, Alman Yayıncılar Birliği, Alman Gazeteciler Sendikası gibi kuruluşlar var.

Alman sosyal demokrat partisi SPD’nin merkezinde yapılacak basın toplantısını Yeşiller Partisi eski eş başkanlarından Cem Özdemir yönetecek ve toplantıya bazıları internet üzerinden olmak üzere, Fatih Akın, Orhan Pamuk, Aslı Erdoğan, Zülfü Livaneli, Oya Baydar, Günther Wallraff, Can Dündar ve Banu Güven gibi isimler katılacak.

Türk Alman Kültür Forumu inisiyatifinde düzenlenen çağrı ile Türkiye'deki fikir özgürlüğü ve hak ihlalleri ile Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Ahmet Altan’ın uzun süredir hapis yatmasına dikkat çekilecek ve Akdeniz’de barış talep edilecek.

Kültür Forumu’nun kurucusu ve belgeselci Osman Okkan T24’e verdiği röportajda, bu tür çağrıların etkili olduğunu ve AB’nde yapılan zirvenin barış için etkili olacağını söyledi. Almanya’daki sivil topluma güvenen Okkan’ın 15 yıl önce 3 Ekim’de AB tam üyelik müzakerelerinin başladığı 15 yıl önceki döneme dönme umudu var.