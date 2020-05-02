1 Mayıs balkonlardan kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarından kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu yıl sokaklarda kutlanamadı. İşçi sendikaları, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara, '1 Mayıs akşamı balkonlardayız' çağrısında bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir’in de aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara çağrıda bulunan işçi sendikaları, '1 Mayıs akşamı balkonlardayız' açıklamasında bulundu. Bunun üzerine saatler 21.00'i gösterdiğinde Türkiye genelinde vatandaşlar balkonlara çıkarak, alkışlar eşliğinde işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.